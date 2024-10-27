الامارات | حمدان بن محمد يوجه بتنظيم "ملتقى محمد بن راشد للقادة" كحدث سنوي يجمع قيادات دبي في سبتمبر 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، وجهنا بتنظيم "ملتقى محمد بن راشد للقادة" كحدث سنوي يجمع قيادات دبي في سبتمبر 2025 ... هذا الملتقى سيُشارك به خبراء عالميين وسيُمثل منصة لتبادل الأفكار حول ما حققناه في دبي من إنجازات وتطلعاتنا المستقبلية وتوجهاتنا العامة ومبادراتنا القادمة .... نريد مشاركات بناءة من قيادات الصف الأول والثاني في دبي، ونتطلع خلال الملتقى لأفكارٍ خلاقة ومبادراتٍ مبتكرة من كل مشارك ... الملتقى يعكس رؤية محمد بن راشد في إعداد أجيال من القادة، ويجسد فلسفة دبي القائمة على إشراك الجميع في مسيرة نجاحاتها.