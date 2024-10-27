الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود وإصابة 14 آخرين خلال المعارك بجنوب لبنان مساء أمس

أعلن الجيش الإسرائيلي، "مقتل أربعة جنود احتياط وإصابة 14 آخرين، بينهم 5 في حالة خطرة، خلال المعارك الدّائرة مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان، مساء أمس".
وكان قد أفاد الجيش الجمعة، بـ"مقتل ضابطين و3 جنود، في معارك جنوب لبنان".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوّي على لبنان، ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغّل البرّي في الجنوب الّتي يتصدّى لها عناصر "حزب الله"، الّذين يواصلون استهداف الجنود والآليّات الإسرائيليّة في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، فيما يستمرّون بعمليّات إطلاق الصّواريخ الّتي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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