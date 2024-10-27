الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت النووية في إيران "لم تتأثر" بضربات إسرائيل

اكد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي في بيان، بان المنشآت النووية في إيران "لم تتأثر" بضربات إسرائيل.
واردف غروسي "أدعو الى الحذر وضبط النفس في ما يتصل بأعمال يمكن أن تعرض أمن المواد النووية ومواد أخرى مشعة للخطر".
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