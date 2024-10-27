كشفت القناة 14 الإسرائيليّة، أنّه "تمّ إجلاء 24 مصابًا من مكان عمليّة الدّهس في غليلوت حتّى الآن، 6 منهم بحالة خطيرة".
بدوره، أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي "أنّنا دفعنا بطواقم كثيرة لإسعاف عشرات المصابين، بينهم 10 حالتهم خطيرة".
وكانت قد لفتت الشّرطة الإسرائيليّة، إلى أنّ "عمليّة الدّهس في شمال تل أبيب، تمّت على خلفيّة قوميّة".
يُذكر أنّ إذاعة الجيش الإسرائيلي، كانت قد أفادت بوقوع "40 جريحًا حالة 15 منهم خطرة، جرّاء عمليّة دهس بشاحنة شمال تل أبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: إجلاء 24 مصابًا من مكان عملية الدهس في غليلوت حتى الآن 6 منهم بحالة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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