القناة 14 الإسرائيلية: إجلاء 24 مصابًا من مكان عملية الدهس في غليلوت حتى الآن 6 منهم بحالة خطيرة

كشفت القناة 14 الإسرائيليّة، أنّه "تمّ إجلاء 24 مصابًا من مكان عمليّة الدّهس في غليلوت حتّى الآن، 6 منهم بحالة خطيرة".

بدوره، أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي "أنّنا دفعنا بطواقم كثيرة لإسعاف عشرات المصابين، بينهم 10 حالتهم خطيرة".

وكانت قد لفتت الشّرطة الإسرائيليّة، إلى أنّ "عمليّة الدّهس في شمال ​​تل أبيب​​، تمّت على خلفيّة قوميّة".

يُذكر أنّ إذاعة الجيش الإسرائيلي، كانت قد أفادت بوقوع "40 جريحًا حالة 15 منهم خطرة، جرّاء عمليّة دهس بشاحنة شمال تل أبيب".