شكرا لقرائتكم خبر بيع 4 صقور بـ 485 ألف ريال في الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بيعت مساء اليوم، أربعة صقور في الليلة الثامنة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك بمبلغ 485 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول طرح النباة للطاروح سالم الحربي، الذي شهد منافسة كبيرة، إذ بدأت المزايدة عليه بمبلغ 80 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 150 ألف ريال.

بعدها، عُرض الصقر الثاني طرح شرق ينبع (الحسي) للطاروح محمد الجهني، وتم بيعه بمبلغ 83 ألف ريال.

ثم عُرض الصقر الثالث طرح حائل للطاروحين نايف ومبارك الرشيدي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 132 ألف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع طرح مستورة للطاروح مهند البلوي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 50 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 120 ألف ريال.

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبرَ مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية السعودية 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها