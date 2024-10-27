خاص - محمد القس : هذا ما فعله معي أحمد السقا .. ولم أرفض أن تصفعني إيمان العاصي

ميرنا وليد - بيروت - ممثل مختلف، شارك في السنوات الماضية في الكثير من الأعمال الفنية وتحديداً في الخليج، وحاول بعدها أن يأتي إلى مصر ويجد الفرصة المناسبة له، حتى تم اختياره للمشاركة في مسلسل "موضوع عائلي" مع الممثل ماجد الكدواني، ومن بعدها سُلّط الضوء عليه وتوالت أعماله الفنية، حتى شاهدناه في مسلسل "برغم القانون" إلى جانب الممثلة إيمان العاصي. وكان لموقع "الفن" هذا الحوار مع الممثل السعودي من أصل سوري محمد القس لمعرفة أسباب مشاركته بالمسلسل، والتحديات التي واجهته خلال التصوير، وردود الأفعال التي تلقاها.

في البداية .. حدثنا عن سبب مشاركتك في مسلسل "برغم القانون"؟

بمجرد عرض المسلسل عليّ تحمست للغاية للمشاركة به، لأنني وجدت في الشخصية التي أقدمها العديد من الجوانب المختلفة، وفيها العديد من التحولات، وتوقعت النجاح الذي حققناه في المسلسل، كما أن إيمان العاصي ممثلة مختلفة وتفوقت على نفسها في الفترة الأخيرة، وأي ممثل يتمنى العمل معها.

حدثنا عن مشهد صفع الممثلة إيمان العاصي لك .. هل كان حقيقياً أم لا؟

هذا المشهد كان طويلاً عبارة عن 10 دقائق مليئاً بالمشاعر والتحولات النفسية، ولم أرفض أن يتم صفعي على وجهي، بل إذا كان الأمر يتطلب أكثر من ذلك كنت سأوافق، والحمد لله الجمهور تفاعل معنا وتلقيت العديد من ردود الأفعال الإيجابية.

صرّحت من قبل أنك تلقيت إشادة من فنان كبير .. من هو؟

في أحد الأيام استيقظت على رسالة من رقم غير معروف وكان الشخص يهنئني على نجاح المسلسل، وفي نهاية الرسالة عرّفني بنفسه وعرفت أنه أحمد السقا، فاتصلت به على الفور ووجهت له الشكر على إشادته بي، وأتمنى أن يجمعني به عمل قريباً.

وكيف تلقيت ردود الأفعال على السوشيال ميديا؟

تلك هي المرة الأولى لي التي أركز فيها مع تعليقات وردود الأفعال على السوشيال ميديا، ووجدت الجمهور يتفاعل مع حلقات المسلسل بشكل مستمر، كما أن البعض بدأ يأخذ مشاهدي ويقوم بعمل "كوميكس" عليها.

هل استعنت بطبيب نفسي خلال التحضير لشخصيتك في المسلسل؟

لم أستعن بطبيب نفسي ولكنني قرأت النص وقررت أن أظهره بهذا الشكل، وتقديم شخصية الشرير بكل هدوء بعيداً عن العصبية والصوت المرتفع، وهذا هو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل مع المشهد.

هل أصبحت تخاف من حصرك في شخصية الرجل الشرير؟

ليس لدي أي تخوف لأنني دائماً أختار أدواري بعناية شديدة، وأحب اللعب في مساحات مختلفة وعدم المشاركة أو تقديم الأدوار نفسها، ولكن هناك فنانون آخرون يجدون أن هذا الأمر شيء مريح من خلال الظهور في أدوار محددة.

حدثنا عن كواليس العمل مع أبطال المسلسل؟

كل أبطال المسلسل كانوا متعاونين للغاية معي واستقبلت منهم محبة كبيرة ودعماً غير طبيعي، إضافة إلى حديثهم عني وعن شخصيتي بكل خير في البرامج والتصريحات، وأنا سعيد للغاية بالتواجد معهم في هذا العمل.

هل حدث بالفعل خلاف بينك وبين الممثلة إيمان العاصي في بداية التصوير؟

أعتبر إيمان العاصي مثل شقيقتي والكواليس بيننا كانت رائعة ومريحة للغاية، وهي من مكاسب المسلسل بالنسبة لي.

وما هو أصعب مشهد صورته في "برغم القانون"؟

لا يوجد مشهد بعينه صعب في المسلسل، لأن كل مشاهدي فيه كانت صعبة وتحتاج إلى تركيز ودراسة كثيراً، وبالتالي كان الأمر مرهقاً ولكن في الوقت نفسه ممتعًا.

بعد نجاحك في "برغم القانون" .. ما جديدك في الفترة المقبلة؟

حالياً أواصل تصوير مسلسل "موضوع عائلي"، ومن بعدها سوف أتوجه إلى المملكة العربية السعودية لقضاء وقت كبير مع والدتي، كما أنني قررت عدم المشاركة في عمل في شهر رمضان 2025.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع احتضانك للممثل باسم سمرة خلال تكريمكما في ملتقى نجم العرب .. حدثنا عن علاقتك به؟

أنا أحب باسم سمرة للغاية وهو ممثل مختلف تماماً ولديه شخصية وكاريزما لا يشبه بهما أحد، وعندما قابلته كنت أود الترحيب به، وأتمنى أن نعمل سوياً في الفترة المقبلة.