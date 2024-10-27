انت الان تتابع خبر وسيط عراقي أوصل رسالة من إسرائيل لإيران قبل ساعة من هجوم الفجر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صحيفة إسرائيل هيوم، ان وسيطًا عراقيًا سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران قبل الهجوم الإسرائيلي على المواقع العسكرية في البلاد فجر السبت.



وبينت ان الرسالة تم تمريرها من مسؤولين كبار في السفارة الأميركية في بغداد إلى طهران عبر وسيط عراقي، وتضمنت معلومات عن الخطوط الحمراء التي لن يتم تجاوزها في الرد الإسرائيلي.