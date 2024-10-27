انت الان تتابع خبر الأعرجي وبارزاني يتفقان على أهمية التعاون المشترك للتصدي للإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لرئاسة حكومة كردستان، جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن الأوضاع العامة في العراق.



وهنأ مستشار الأمن القومي العراقي بنجاح انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لمواجهة المخاطر والتصدي للتهديدات الإرهابية، بما يحفظ أمن واستقرار إقليم كردستان والعراق عموماً".