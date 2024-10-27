أحمد حلمي يبحث عن معجب مغربي نسي رقمه.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حلمي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة مع أحد معجبيه خلال مشاركته في فعالية “فاشون تراست أرابيا” في المغرب، طلب من خلالها مساعدة جمهوره ومعجبيه في المغرب.

علق حلمي على الصورة قائلًا: “لو حد يعرف الشاب الجميل ده من مراكش ياريت يوصله الصورة دي، أصل موبايله كان فاصل شحن، فاتصورنا بموبايلي ووعدته أبعتله الصورة بس هو نسي يديني رقمه”.

وأضاف حلمي لمسة كوميدية على المنشور، إذ وضع علامات استفهام بدلًا من اسم المعجب، كأنه في مهمة البحث عن هذا الشخص الذي أضفى على لحظته في الفعالية نكهة خاصة”.

كان أحمد حلمي قد نشر مقطع فيديو على “إنستغرام” وثّق خلاله استقبال الجمهور المغربي له، معرباً عن إعجابه بطريقة استقبالهم الحافلة له، كما أشاد بكرم ضيافة الشعب المغربي وكتب معبرًا عن سعادته: “استقبالكم زوينة بالزاف، خلاني مبسوط بالزاف، معبرًا بذلك عن شكره وتقديره للمغاربة الذين أضافوا طابعًا خاصًّا على زيارته”.