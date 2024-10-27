أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بوقوع "40 جريحًا حالة 15 منهم خطرة، جرّاء عمليّة دهس بشاحنة شمال تل أبيب". بدوره، أشار الإسعاف الإسرائيلي إلى "وقوع عدّة إصابات، في حادث اصطدام شاحنة بمحطّة حافلات على مدخل معسكر غليلوت شمال تل أبيب"، فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، بأنّ "عددًا من المصابين محاصرون تحت الشّاحنة، وهم في حالة خطيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: 40 جريحًا حالة 15 منهم خطرة جراء عملية دهس بشاحنة شمال تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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