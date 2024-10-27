شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل البيطرية أحد أدوات التحالف الوطنى فى دعم الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرته، لداعم طلبة المدارس بتقديم الدعم التعليمي، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج خلال فترة العام الدراسي، وترتكز أهداف التحالف في ذلك على تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي واستمرار مد يد العون للأسر الأكثر احتياجًا بتمكينهم اقتصاديًا، تواصل مؤسسة الجارحي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،جهودها لدعم صغار مربي الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم.

وتمثلت آخر الجهود في إطلاق المؤسسة قافلة طبية بيطرية مجانية لقرية النزلة في مركز يوسف الصديق، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

واستهدفت القافلة فحص رؤوس الماشية لصالح أكثر من 115 مستفيداً، حيث تم فحص 815 رأس ماشية، شملت 145 رأس ماشية، 90 رأس ماعز، 120 رأس نعاج، و15 حمارا، كما تم إجراء سونار لـ 75 رأسا، وتوفير الأدوية ورش المبيدات لتطهير 370 رأسا، تم تقديم كافة الخدمات لأهالي القرية بالمجان، تأكيداً على التزام المؤسسة بدعم المجتمع المحلي.

كما يستمر التحالف في تقديم جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ومن بين تلك الأوجه تقديم مراكب صيد جديدة ومعدات صيد حديثة لـ 24 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قرية الشبيكة بكوم أمبو بأسوان وتوفير حياة كريمة لأسرهم.

وهدفت تلك المبادرات إلى تحسين الظروف الاقتصادية للأسر المستهدفة من خلال توفير وسائل إنتاج حديثة، مما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتحسين مستوى معيشتهم،كما تعزز هذه الخطوة الاستدامة الاقتصادية للأسر من خلال توفير أدوات عمل متطورة.

وتأتي تلك الأنشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.



