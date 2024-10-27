شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: هناك أراضٍ كثيرة بمصر تصلح لزراعة الزيتون خاصة في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سعد موسى المشرف على قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إن هناك أراضى كثيرة فى مصر تصلح لزراعة الزيتون وخاصة فى سيناء، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية وتوفير حملات توعية للأهمية الصحية لزيت الزيتون الذى يحتاج دعم من كل الوزارات المعنية.

وأكد موسى أن مشروع الـ 100 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية سيساهم فى النهوض بهذا المحصول وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية.

يشار إلى أنه تم اليوم الإعلان عن تدشين أول مجلس نوعى للزيتون، يستهدف الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الزيتون المصرى للتصدير والاستهلاك المحلى من خلال تقديم الدعم لصغار ومتوسطى مزارعى ومصدرى الزيتون، والتعاون والتكامل مع كافة الجهات العاملة فى بالقطاع.

و يقوم المجلس بتقديم الدعم الفنى والإدارى والتسويق المحلى لصغار ومتوسطى مزارعى الزيتون من خلال إنشاء أو إعادة أو تأهيل أو زيادة فاعلية الجمعيات المحلية والأهلية والتعاونية فى مناطق تمركز زراعة الزيتون فى مصر.



ويعمل المجلس على تنظيم العلاقة بين صغار ومتوسطى منتجى الزيتون فى أنحاء مصر وبين كبار منتجين ومصدرين وتجار الجملة المحليين لزيادة التكامل والتعاون بينهم لرفع الإنتاج وزيادة التصدير.