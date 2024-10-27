بعد شهرتهما الكبيرة في "بكيزة وزغلول".. إسعاد يونس تكشف هذا السر عن سهير البابلي

ميرنا وليد - بيروت - بعد تحقيقهما نجاحاً كبيراً في مسلسل وفيلم "بكيزة وزغلول"، اللذين عرضا منذ سنوات طويلة، لا زال الكثير من المشاهدين يذكرون ثنائيتهما الناجحة، وقد تحدثت الممثلة المصرية إسعاد يونس عن صداقتها مع الممثلة الراحلة سهير البابلي، شريكة نجاحها في "بكيزة وزغلول"، وذلك خلال ندوتها في مهرجان الجونة السينمائي.



وقالت إسعاد يونس: "في بداية تعرفي على سهير البابلي ما كانتش طايقاني، وكانت مصاحباني بالعافية".

وأضافت: "وبينا وبين بعض حاجات نصها يتحكي والتاني ما يتحكيش، ومنها أننا نطُب على أي فنان من غير ما نقوله، فيقولنا أنا مش معايا فلوس، نقوله إحنا اللي هنجيب كل حاجة، وننزل نشتري حاجات من السوبر ماركت".