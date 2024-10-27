هذا موعد جنازة وتعازي شريفة ماهر

ميرنا وليد - بيروت - توفيت أمس الممثلة المصرية شريفة ماهر، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، إثر تعرضها لأزمة صحية وهبوط حاد في الدورة الدموية، بعدما كانت عانت في الفترة الماضية من أزمات صحية متتالية، ودخلت إلى المستشفى مرات عديدة.



تقام صلاة الجنازة اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وتقبل التعازي في نفس الموعد.

يذكر أن شريفة ماهر كانت قد ظهرت في عدة أعمال من بينها: فيلم رجل له ماضي عام 2000، ضيفة شرف في فيلم أبناء الشيطان عام 2000 و فيلم ديستني عام 1997 و فيلم عذراء وثلاثة رجال عام 1986 و فيلم كلمة المرور عام 1986 و فيلم بئر الأوهام عام 1986 و فيلم الفرن عام 1984 و فيلم دموع مجففة عام 1975 و فيلم كرامة زوجتي و فيلم عام 1967 قصر الشوق عام 1966 و فيلم فارس الصحراء عام 1966 و فيلم الحكماء الثلاثة عام 1965 وهذه ليست كل الافلام التي شاركت فيها.