حوار هند صبري وحفل موسيقي لـ هشام نزيه..فعاليات يوم الأحد لمهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - لا تزال فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2024 مستمرة، مع عروض الأفلام والجلسات الحوارية، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز فعاليات اليوم الرابع من المهرجان.

هند صبري تتحدث عن مسيرتها الفنية

تشارك النجمة التونسية هند صبري بفاعليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة لهذا العام 2024، وذلك من خلال جلسة حوارية تتحدث فيها عن مسيرتها السينمائية والتي بدأتها منذ ثلاثين عامًا، ويدير الحوار شادي زين الدين.

وتُعد الفنانة هند صبري من أبرز النجمات في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، حيث قدمت العديد من الأفلام السينمائية مع كبار المُخرجين وأمام كبار الفنانين، ودوماً ما كانت تلك الأفلام تتناول عدد من القضايا الإجتماعية. كما كان للفنانة هند صبري العديد من المُشاركات بـ المهرجانات السينمائية العالمية من خلال أفلامها سواء بالسينما التونسية أو السينما المصرية والتي وضعتها بمكانة خاصة بين نجوم جيلها من الفنانين، ويعود ذلك لإهتمامها الشديد بما تقدمه من أفلام سينمائية أو تجسيد للشخصيات المتنوعة.

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ندوات وجلسات أخرى

ستُعقد أيضاً ندوة خاصة لصناع مسلسل "مون نايت"، يتحدث فيها المخرج محمد دياب، سارة جوهر، أحمد حافظ، هشام نزيه، وريم العدل. ودارت أحداث المسلسل في قالب من الخيال حول المرتزق مارك سبكتور، الذي ينقذ حياته من خطر محقق اﻹله خونشو، إله القمر لدى المصريين القدماء، بينما يتعامل مارك مع شخصية أخرى داخل جسده تُدعى ستيفين جرانت.

كما ستُعقد جلسة نقاشية بعنوان "السينما في وقت الصراعات" المتحدثون: محمد المغني، راما عبدي، آلاء عامر، إسراء الكوجلي، وميشيل كسرواني. أيضاً تُعقد جلسة نقاشية بعنوان "مصر والسعودية: ربط إرث السينما بالآفاق الجديدة الطموحة" المتحدثون: أحمد بدوي، عماد إسكندر، زينب أبو السمح، وسام قطان.

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حفل موسيقى لـ هشام نزيه

من أبرز المفاجآت في هذه الدورة أيضاً، هو الحفل الموسيقي للموسيقار هشام نزيه، ولعل السبب وراء تميز هذا الحفل لكون تقديم "نزيه" للمرة الأولى حفل خاص لموسيقى أفلامه.

وقد ذكرت إدارة المهرجان تفاصيل الحفل: "استعدوا لتجربة استثنائية في مهرجان الجونة السينمائي، حيث سيعتلي المؤلف الموسيقي المرشح لجائزة الإيمي، هشام نزيه، المسرح لأول مرة على الإطلاق، لعزف مقطوعات من الموسيقى التصويرية لأفلام مثل "تيتو"، "إبراهيم الأبيض"، "الفيل الأزرق"، "تراب الماس"، "أولاد رزق" والمزيد، سيقدم موسيقاه برفقة أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو أحمد فرج.. أكثر من مجرد حفل موسيقي - إنها رحلة مليئة بالقصص، والمشاعر، والألحان التي لا تُنسى. استعدوا لتجربة تمزج بين الموسيقى، والمرئيات، والعروض لتعيشوا ليلة لا تنسى".

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