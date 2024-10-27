كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - من الضروري أن تهتم الأم الحامل بصحتها والتي تنعكس بالتالي على صحة الجنينن ولذلك فالاهتمام بالصحة يبدأ بالاهتمام بالتغذية من حيث نوعها وكميتها، وإلى جانب ذلك فهناك أطعمة تصنف تحت بند أنها تشكل خطراً على صحة الحامل والجنين ويفضل عدم الإكثار منها أو استهلاكها بحرص، في حين أن هناك بعض الأصناف التي تمنع تماماً على الأم الحامل خلال فترة الحمل.

يجب على الحامل أن تهتم بصحتها وبصحة جنينها من خلال تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على مواد ضارة مثلاً في تكوينها، مثل القهوة التي تحتوي على الكافيين، وبعض الأصناف يكون الإكثار منها ضاراً مثل اللحم العضوي الذي يحتوي على فيتامين أ، الذي يسبب مضاعفات للحامل ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة عبير أبو زيد، حيث أشارت إلى أبرز الأطعمة الضارة للأم والجنين ومضاعفات الإفراط في تناولها، رغم فوائد بعضها مثل السمك العالي الزئبق واللحوم العضوية وغيرها في الآتي:

الأسماك العالية المحتوى من الزئبق

سمك الماكريل

اهتمي بتناول السمك مرة أو مرتين أسبوعيا خلال فترة الحمل؛ لأنك يجب أن لا تهملي فوائد السمك للحامل ولكن يجب أن تختاري الأسماك المنخفضة الزئبق؛ لأنها تشكل خطراً على صحتك وصحة الجنين، مثل أسماك الماكريل وحيث يؤدي الإكثار من تناوله لتراكم عنصر الزئبق في دم الأم، مما يتسبب في حدوث تشوهات في الجهاز العصبي للجنين، كما أنه يعرض الأم نفسها لخطر التسمم، وقللي من استهلاك بعض أنواع الأسماك المستخدمة في تحضير صنف الطعام غير العربي وهو السوشي وقد ذاع تناوله في السنوات الأخيرة؛ لأنَّ هذه الأنواع من الأسماك تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق، مثل سمك القرش وسمك أبوسيف، وسمك القرميد.

قللي من تناول سمك التونة المعلبة ومعظم الأسماك التي تكون على شكل معلبات؛ لأن نسبة المواد الحافظة فيها تكون مرتفعة، مما يؤدي لحدوث مضاعفات لديك، وامتنعي تماماً عن تناول نوع من السمك الذي يطلق عليه سمك الأرنب؛ لأنه من الأسماك السامة بشكل عام، وقد يؤدي تناوله للوفاة، ولكنه يباع في بعض الأماكن دون رقابة صحية وبأسعار رخيصة مما يزيد من الإقبال عليه، وبالتالي يعرض النساء الحوامل للخطر.

قللي من استهلاك أنواع الأسماك المملحة والمدخنة، مثل الفسيخ والأنشوجة والرنجة، خصوصاً في مرحلة الحمل الأولى؛ لأنها تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتكون معدة بطريقة غير صحية تسبب العدوى، كما أن بعض الأسماك المملحة والمدخنة يتم تناولها نيئة، مما يعرض الحامل لخطر العدوى البكتيرية ومخاطر التسمم بسبب سوء التخزين، وكذلك بسبب استخدام طرق بدائية في إعدادها، إضافة لأن بعضها يكون غير مطهو مما يزيد من احتمالات التلوث البكتيري ببكتيريا السالمونيلا خصوصان والتي تسبب أمراضاً هضمية، إضافة لاحتواء بعضها على بكتيريا الليستيريان وهي تنتقل من المشيمة إلى الجنين وتسبب الإجهاض.

الأجبان البلدية والحليب غير المبستر

اختاري أنواع الحليب والأجبان غير المجهولة المصدرن والتي تكون قد تم تعريضها للبسترة مثل الحليب المبسترن وكذلك الجبن المصنع من الحليب المبسترن والذي يعد في مصانع آمنة وتحت الرقابة الصحية، وذلك لأن الحليب المبستر يتفوق في جودته على الحليب الخام، فالحليب الخام يحتوي على بكتيريا تعرف ببكتيريا الليستيريا، والتي تعد من أنواع البكتيريا الأشد خطورة على الحوامل بسبب انخفاض مناعة المرأة الحامل، كما أن ما يعرف بداء الليستريات يؤثر على الجنينن وفي الحالات الشديدة العدوى يمكن أن يؤدي حتى إلى موت الجنين في الرحم.

اللحوم العضوية

مصادر الحديد

تناولي اللحوم العضوية مرة واحدة في الأسبوع، ويفضل عدم تناولها في حال كان لديك سابقة إجهاض، فاللحوم العضوية هي لحوم الأعضاء الداخلية للبقر والخراف مثل الكبد والكلى والطحال، ورغم أنها تكون غنية بالحديد الذي يحمي الحامل من الإصابة بفقر الدم، كما أنها توصف في حال الأنيميا لأنها ترفع نسبة الحديد في حال تناولها من مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، كما أنها تحتوي على مجموعة هامة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامن ب12 بأنواعه، وكذلك عنصرالزنك، والسيلينوم، وعنصرالنحاس فهي تحتوي على فيتامين أ وهذا الفيتامين قد يكون الإفراط فيه مسبباً للإجهاض في شهور الحمل الأولى، وهو يتواجد بكثرة في اللحوم العضوية التي يجب أن تقلل استهلاكها الحامل ويفضل أن تتوقف عن تناولها في الثلث الأول من الحمل.

المشروبات المحتوية على الكافيين

حامل تشرب القهوة

توقفي تماماً عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأخضر، وتعتقد بعض النساء أن الشاي الأخضر غير ضار على عكس الشاي الأسود والمتعارف عليه، ولكنه من المشروبات العشبية التي تقبل على شربها النساء عادة ليس مناسباً للحوامل ولا يحبذ شربه، كما يمكن أن يؤدي الشاي الأخضر إلى نقص حمض الفوليك؛ لأنه يقلل من امتصاص الجسم لحمض الفوليك والذي يعد من الفيتامينات الضرورية أثناء الحمل.

اعلمي أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين بمختلف انواعها ومسمياتها ليست قصيرة الأمد بالنسبة لتأثيرها وضررهان فهي تضر الحامل في شهور الحمل الاولى وقد تؤدي لحدوث الإجهاض، وفي باقي شهور الحمل يؤدي لعصبية الحامل وقلة النوم والتوتر إضافة لما يسببه من ضرر على الجنين، حيث يولد الأطفال الذين تكثر أمهاتهم من شرب القهوة بوزن أقل، كما أنهم يعانون من نوبات المغص الليلي والغازات أكثر، إضافة لمعاناتهم من العصبية والأرق بشكل عام، مقارنة للأطفال الذين تشرب أمهاتهم خلال الحمل الحليب المبستر مثلاً.

المشروبات العشبية

اعلمي أن فكرة الأعشاب المغلية أو منقوعها قد يفيد الحامل او قد لا يكون مضراً هو فكرة خاطئة تماماص؛ لأن بعض الأعشاب قد تكون ضارة بالحامل، ويمكن بعضها أن يكون من محفزات انقباضات الرحم مثل القرفة والحلبة والمريمية ويجب عدم الإكثار منها في شهور الحمل الأولى.

قللي من تناول مشروب عشبي تحبه الكثير من النساء وهو عشبة القمح وغالباً ما يتم تناوله على شكل عصير، وعشبة القمح بحد ذاتها من الأصناف الغذائية الغنية بالأحماض الأمينية الأساسية التي تدخل في تكوين بروتينات الخلايا وكذلك فهي غنية أيضاً بمضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات والمعادن المغذية أيضاً إلا أن عصير عشبة القمح الذي يعد من عشبه القمح يجب تجنبه خلال الحمل لأن هناك دراسات تشير إلى كونه يسبب الاجهاض، إضافة لأن العشبة الخام تتعرض لخطر التلوث البكتيري بالعفن مما يؤذي الحامل والجنين بشكل كبير.

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