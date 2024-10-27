علاج تساقط الشعر الشديد بطرق آمنة.. نتائجها سريعة ومضمونة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - إذا كنت تعانين من مشكلة تساقط الشعر الشديد، وتبحثين عن طرق سريعة لإيقاف التساقط، بعيداً عن العلاجات التجميلية أو مستحضرات العناية بالشعر، التي قد تحتوي معظمها على مكونات قاسية قد تسبب زيادة تساقطه؟ هناك العديد من الطرق تساعد في تقليل تساقط الشعر بسرعة وتحسين صحة فروة الرأس، وبالتالي تعزيز نمو شعر صحي.

سواء تساقط الشعر بسبب الإجهاد، أو سوء التغذية، أو التغيرات الهرمونية، أو استخدام منتجات قاسية، بإمكانك علاج تساقط الشعر الشديد بطرق آمنة وفعالة، لا تقتصر على إيقاف التساقط فحسب، بل تحفز نمو بصيلات شعر صحية، إليك أهمها:

أسباب تساقط الشعر الشديد

تساقط الشعر هو جزء طبيعي من دورة نمو الشعر

في حين أن تساقط الشعر هو جزء طبيعي من دورة نمو الشعر، إلا أن التساقط الشديد يُشير إلى وجود مشكلة، تختلف أنواع تساقط الشعر باختلاف الأسباب التي تؤدي إليه، وقد تتراوح بين العوامل الوراثية، التغيرات الهرمونية، الظروف الصحية، أو حتى العادات اليومية السيئة، لفهم كيفية التعامل مع تساقط الشعر الشديد، من المهم التعرف إلى أسبابه، في ما يلي أبرز أسباب تساقط الشعر الشديد:

العامل الوراثي: يعدّ العامل الوراثي السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر الشديد عند كل من الرجال والنساء، يؤثر العامل الوراثي على دورة نمو الشعر؛ ما يؤدي إلى تقلص بصيلات الشعر تدريجياً، وبالتالي التسبب في تساقط الشعر الشديد.

الاضطرابات الهرمونية: تؤثر الاضطرابات الهرمونية خلال الحمل، والولادة، وانقطاع الطمث على نمو الشعر، وتتسبب في تساقطه الشديد، هذه التغيرات تؤدي إلى اختلال في دورة نمو الشعر.

الأمراض المزمنة: أمراض غالباً ما يرتبط تساقط الشعر الشديد في الحالة الصحية العامة للجسم والأمراض مثل فقر الدم، السكري، أمراض المناعة الذاتية (مثل الذئبة)، وأمراض الغدة الدرقية.

الإجهاد النفسي والتوتر: يسبب كل من الإجهاد والتوتر في حالة تُعرف باسم "الثعلبة الكربية"، حيث يدخل عدد كبير من الشعر في مرحلة "الراحة" دفعة واحدة؛ ما يؤدي إلى تساقط الشعر بكميات كبيرة في فترة زمنية قصيرة.

سوء التغذية: سوء التغذية يعيق إنتاج الكيراتين (البروتين الرئيسي المكون للشعر)؛ ما يؤدي إلى ضعفه وتساقطه، كذلك نقص الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، البروتين، وفيتامين D، جميعها أسباب تؤثر على صحة الشعر، وتسبب تساقطه الشديد.

الالتهابات الفطرية في فروة الرأس: الالتهابات الفطرية أو البكتيرية مثل السعفة أو العدوى الجلدية، تؤثر سلباً على صحة الشعر؛ ما يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر وتساقطه الشديد.

الإفراط في استعمال أدوات تصفيف الشعر الحرارية: الإفراط في استخدام مصففات الشعر الحرارية، واستخدام الصبغات التي تحتوي على مواد قاسية، وتطبيق بعض أنواع تسريحات الشعر، جميعها عوامل قد تؤدي إلى "ثعلبة الشد"؛ ما يتسبب في تساقط الشعر الشديد.

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طرق إيقاف تساقط الشعر

الفيتامينات والبيوتين

فيتامينات "ب" مثل "ب7" و"ب 12" وفيتامين "د" والبيوتين، تعتبر من المكملات الأكثر فعالية في تعزيز صحة الشعر؛ إذ تساعد على تقوية الشعر من الجذور، وتحفيز نموه بشكل سريع، وبالتالي إيقاف تساقط الشعر.

استخدام الزيوت الطبيعية

يفيد استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت إكليل الجبل وزيت النعناع وزيت الأرغان في تقوية بصيلات الشعر وتقليل التساقط، وذلك من خلال تدليك فروة الرأس بهذه الزيوت لمدة 5-10 دقائق يومياً لتحفيز الدورة الدموية، وزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يمنع تساقط الشعر.

تدليك فروة الرأس

التدليك المنتظم لفروة الرأس، سواء باستخدام الزيوت العطرية أو ماسك الشعر، يعزز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، فيحفز نمو الشعر ويقلل من التساقط، تدليك فروة الرأس يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف التوتر الذي قد يكون أحد أسباب تساقط الشعر الشديد.

تطبيق ماسكات مغذية للشعر

يساعد تطبيق ماسكات مغذية للشعر على منع تساقطه وتعزيز صحته وقوته، هذه الماسكات تعتمد على مكونات طبيعية تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية؛ لتحفيز نمو الشعر وتقويته؛ مثل ماسك زيت الزيتون والعسل، أو ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند، أو ماسك البيض وزيت الخروع.

تجنب الماء الساخن

لمنع تساقط الشعر الشديد، يفضل عدم غسل الشعر بالماء الساخن، واستخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية قاسية؛ مثل الكبريتات والبارابين، ينصح باختيار شامبوهات خفيفة ومغذية تعمل على تقوية الشعر من الجذور، وتجنب تسريح الشعر بشكل مفرط، لا سيما وهو مبلل.

اتباع نظام غذائي متوازن

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات؛ مثل البيض، السمك، والمكسرات يمكن أن يدعم إنتاج الكيراتين في الشعر، إضافة إلى ذلك، الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا "3" الدهنية مثل السلمون والأفوكادو تعزز نمو الشعر وتقلل من تساقطه.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.