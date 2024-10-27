شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الكوليسترول قاتلًا صامتًا، وعادةً ما تتفاقم مستوياته في الشدة بحلول الوقت الذي يلاحظ فيه الأشخاص أي أعراض ​​ومع ذلك، يمكن أن تساعدك بعض العلامات المبكرة لارتفاع الكوليسترول في اكتشافه في الوقت المناسب إلى جانب ألم الصدر، وهو أحد أكثر الطرق أهمية للكشف عنه، تشمل الأعراض الأخرى تكوين نتوءات صفراء بالإضافة إلى الإرهاق.

من المهم أيضًا ملاحظة أن مستويات الكوليسترول المرتفعة يمكن أن تكون وراثية وإذا كان لديك تاريخ عائلي لهذه الحالة، فمن المهم إجراء الاختبار بانتظام. يمكن أن يساعدك الاختبار والتشخيص المبكر في منع ارتفاع المستويات وإعاقة صحة القلب وفقا لما نشره موقع healthsite

1. نتوءات حول العين

قد تظهر هذه النتوءات حول العينين أو المفاصل. وفقًا لورقة بحثية نُشرت في StatPearls، تُعرف هذه الحالة باسم Xanthelasma palpebrarum. وهي حالة حميدة تظهر فيها حطاطات أو لويحات صفراء ناعمة وشبه صلبة تحتوي على الكوليسترول. وعادةً ما تظهر هذه الرواسب على الجانب الداخلي من العينين، وغالبًا على طول زوايا الجفنين العلوي والسفلي.

2. التعب غير المعتاد

يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى الشعور بالتعب، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Psychosomatic Research . ولا تسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة التعب بشكل مباشر، لكنها مرتبطة بالمضاعفات التي تسببها في الجسم. يمكن أن تؤدي اللويحة الموجودة في الشرايين التي تلين الدم أيضًا إلى الشعور بالتعب

3 ألم فى الصدر

يُطلق على هذا اسم الذبحة الصدرية، وقد يؤدي إلى ضيق التنفس أثناء النشاط البدني. هذه إحدى العلامات المبكرة للحالة التي لا ينبغي تجاهلها. وهذا يجعل من الصعب على الدم أن يتدفق بكفاءة. يذكر المعهد الوطني للقلب والرئة والدم أن فحص مستويات LDL هو أحد أفضل الطرق لفهم سبب الذبحة الصدرية.



قد يكون التاريخ العائلي لارتفاع مستويات الكوليسترول أيضًا مؤشرًا لإجراء الاختبار، حتى لو لم يكن لديك أي علامات مبكرة للكوليسترول. تُعرف هذه الحالة الموروثة أيضًا باسم فرط كوليسترول الدم العائلي.

طرق الوقاية

وهناك العديد من الطرق للسيطرة على مستويات الكوليسترول. إن اتباع نمط حياة صحي هو أفضل طريقة لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ . إليك ما يمكنك فعله:

حافظ على نشاطك: يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي السريع أو السباحة أو اليوجا، على زيادة مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة وخفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة.

يمكنك تجربة اليوجا للتحكم في مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة.

والنشاط البدني المنتظم لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا في شكل المشي السريع أو الركض أو السباحة أو ركوب الدراجات.