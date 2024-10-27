أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الرّوسيّة ألكسندر بوغوماز، أنّ "قوّات دفاعنا الجوّي تواصل تدمير الطّائرات المسيّرة الأوكرانيّة المعادية فوق أراضي مقاطعة بريانسك. وقد تم اكتشاف وتدمير طائرتَين أخريَين بدون طيّار من قبل وحدات الدّفاع الجوّي التّابعة لوزارة الدّفاع الرّوسيّة"، مؤكّدًا "عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأنّ خدمات الطّوارئ تعمل في المكان".
وكانت قد كشفت وزارة الدّفاع الرّوسيّة أمس، عن أنّ "الدّفاعات الرّوسيّة أسقطت 8 مسيّرات أوكرانيّة فوق مقاطعة بريانسك، 4 فوق مقاطعة بيلغورود، 3 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة أوريول".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم بريانسك الروسية: دفاعاتنا الجوية دمرت مسيّرتَين أوكرانيتَين في أجواء المقاطعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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