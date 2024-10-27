هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء في حكومة نتانياهو: ردنا على إيران لا يتناسب مع هجماتها على إسرائيل

نقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة عن وزراء في حكومة بنيامين نتانياهو، إشارتهم إلى أنّ "ردّنا على إيران، لا يتناسب مع هجماتها على إسرائيل".

وكان قد أفاد الجيش الإسرائيلي فجر أمس، بأنّ "طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري، أغارت على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو إسرائيل على مدار العام الأخير، وقد شكّلت هذه الصّواريخ تهديدًا مباشرًا وفوريًّا ضدّ مواطني إسرائيل. كما تمّت مهاجمة أنظمة صواريخ أرض- جو وقدرات جوّيّة أخرى لإيران، كانت تهدف لتقييد حرّيّة العمل الجوّي الإسرائيلي في إيران".

بدوره، أعلنت العلاقات العامّة لمقر الدفاع الجوي الإيراني في بيان، أنّ "على الرّغم من التّحذيرات السّابقة من قبل مسؤولي إيران للكيان الصّهيوني الإجرامي وغير الشّرعي، لتجنّب القيام بأيّ عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيّف، في خطوة مثيرة للتّوتّر، بمهاجمة مراكز عسكريّة في محافظات طهران وخوزستان وإيلام؛ وتمّ اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشّاملة للدّفاع الجوّي"، لافتةً إلى أنّ "أضرارًا محدودةً لحقت ببعض النّقاط، ويجري التّحقيق في أبعاد الحادث".