عبد العاطي بحث مع عراقجي بالجهود لوقف العدوان على لبنان: لضرورة منع التصعيد

جدّد وزير الخارجيّة المصريّة ​بدر عبد العاطي​، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني ​عباس عراقجي​، إدانة مصر "لكلّ الإجراءات والسّياسات الأحاديّة والاستفزازيّة الّتي تهدّد أمن واستقرار المنطقة، وتؤدّي إلى تأجيج الوضع فيها"، مشدّدًا على "ضرورة منع التّصعيد، واتخاذ خطوات تسهم فى تحقيق التّهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليميّة تؤدّي إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة".

وأوضحت وزارة الخارجيّة المصريّة في بيان، أنّه "تمّ خلال الاتصال، تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتّنسيق مع قطر والولايات المتّحدة الأميركيّة، للتّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، والدّخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانيّة والطّبيّة إلى غزّة، والإفراج عن الأسرى".

وأشارت إلى أنّه "تمّ أيضًا بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​، حيث أكّد عبد العاطي مواقف مصر المبدئيّة بضرورة تمكين مؤسّسات الدّولة اللّبنانيّة، وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون أي إملاءات وفي إطار الملكيّة اللّبنانيّة".