سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بعد منتصف الليل

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل السّبت- الأحد، سلسلة غارات تجاوز عددها الـ7، استهدفت محيط منطقتَي الحدت وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدّى إلى وقوع انفجارات متعدّدة وتصاعُد أعمدة الدّخان في الأماكن المستهدَفة.

وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد وجّه أمس تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبان محدّدة في الخرائط والمباني المجاورة لها في المناطق التّالية: برج البراجنة، والحدث"، زاعمًا "أنّكم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل الجيش ضدّها على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".