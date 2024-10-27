شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقرر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الأحد 1446/4/24هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة.

يأتي هذا استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم .





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أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

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