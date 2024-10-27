شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابك للمغذيات» إلى 827 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 21.16% إلى 827 مليون ريال، مقابل 1.049 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع في تكلفة المبيعات، وقد حد من هذا الانخفاض: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 7%.
وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 7%، وقد حد من هذا الارتفاع: ارتفاع بالمصاريف الإدارية والعمومية.
وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار البيع للشركة، وارتفاع تكلفة المبيعات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع في تكلفة المبيعات، وقد حد من هذا الانخفاض: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 7%.
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وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار البيع للشركة، وارتفاع تكلفة المبيعات.