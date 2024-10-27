بورصة موسكو.. اعرف نتائج المؤشرات بعد الإغلاق اليوم السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابك للمغذيات» إلى 827 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية