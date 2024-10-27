الاقتصاد

انخفاض أرباح «سابك للمغذيات» إلى 827 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 21.16% إلى 827 مليون ريال، مقابل 1.049 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع في تكلفة المبيعات، وقد حد من هذا الانخفاض: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 7%.

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وتعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 7%، وقد حد من هذا الارتفاع: ارتفاع بالمصاريف الإدارية والعمومية.
وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار البيع للشركة، وارتفاع تكلفة المبيعات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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