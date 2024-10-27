شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 % ارتفاعا بأسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار

عقارات القطاع السكني بنسبة 1.6%، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 6.4%، مقابل انخفاض أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 8.7%.

وتشير بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادرة عن هيئة الإحصاء، إلى أن أسعار العقارات في القطاع السكني شهدت ارتفاعات متفاوتة في الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. القطاع السكني سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.6 والذي يبلغ وزنه في المؤشر (72.6%) مدفوعا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6%، والتي يبلغ وزنها في المؤشر (%45.7).

وشهد القطاع السكني ارتفاعًا في أسعار الشقق بنسبة 1.9%، وارتفاعًا في أسعار الفلل بنسبة 1.5 %، في حين انخفضت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 1.8%

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.4% مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 6.3 %، وشهد القطاع التجاري ارتفاعا في أسعار العمائر بنسبة 8.6%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%. ارتفاع على أساس ربعي ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بالربع السابق (الربع الثاني من عام 2024م).

وتأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2% متأثرا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.2 %، وكذلك ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.4%، وأسعار الأدوار بنسبة 1.8%.

من جانب آخر ارتفعت أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 30%، متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.2 وارتفاع أسعار العمائر بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار المعارض بنسبة 2.4%.

ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 7.7% متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 7.7%.

وفيما يتعلق بتأثير المناطق الإدارية على التغير السنوي والذي بلغ نسبة 2.6% على مستوى المملكة فقد كان مدفوعا بالارتفاع السنوي لمنطقة الرياض بنسبة 10.2% مقابل التراجع بنسبة 1.3% لمنطقة مكة المكرمة، ونسبة 8.3% للمنطقة الشرقية، والتي تبلغ أوزانها على التوالي، 47.8%، و24.1%، و16.1%.

أما على صعيد مناطق المملكة الأخرى، فقد شهد الارتفاع السنوي لمنطقة حائل والمنطقة الشمالية النسب الأعلى بعد منطقة الرياض حيث سجلتا 5.0% و1.7% على التوالي، في حين شهدت منطقتا الباحة وعسير الانخفاض الأعلى بنسبة 14.3%، و9.3% على التوالي.