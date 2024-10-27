شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 2000 جولة على أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض أكثر من 2000 جولة تفتيشية شاملة خلال الربع الثالث من العام 2024، استهدفت أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب المستخدمة للأغراض التنموية، العمرانية والبيئية.

وأسفرت هذه الجولات التفتيشية عن تصحيح وضع عدد من الأشياب والصهاريج وترخيصها، بالإضافة إلى إغلاق بعض الأشياب الأخرى غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة والضرورية لضمان صحة وسلامة المستفيدين. مصادر المياه وضبط الفرع عدد من المخالفات، وأصدر غرامات مالية على مرتكبيها تجاوزت 20,000 ريال لكل مخالفة، وذلك ضمن المحافظة على مصادر المياه وسلامتها بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على تطبيق الأنظمة بشكل صارم، لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لتعزيز الوعي بأهمية استخدام مصادر المياه.