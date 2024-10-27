دراسة: مكمل غذائي قد يحمي من سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في المعهد الوطني للسرطان ونشرت في مجلة Science أن هناك مكمل غذائي يمكن أن يبطئ تقدم سرطان البروستاتا.

ويعرف سرطان البروستاتا بأنه "قاتل صامت" لأن المريض لا يشعر بالأعراض في المراحل المبكرة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

ووجد البروفيسور لويد تروتمان أن مكمل "الميناديون المؤكسد" وهو شكل متداول من فيتامين K وموجود في الخضروات الورقية قد يبطئ تقدم سرطان البروستاتا.

وأوضحت تجربة أجراها المعهد الوطني للسرطان لتحديد ما إذا كان مكمل فيتامين E المضاد للأكسدة يمكن أن يعالج أو يمنع سرطان البروستاتا بنجاح.

وتم التخطيط للتجربة التي شملت 35 ألف رجل لتستمر لمدة تصل إلى 12 عاما.

ومع ذلك، بعد ثلاث سنوات فقط، طُلب من المشاركين التوقف عن تناول المكملات. ولم يفشل فيتامين E في إبطاء أو منع سرطان البروستات فحسب، بل بدأ المزيد من الرجال الذين يتناولون المكمل يصابون بالمرض.

وبعد أن رأى البروفيسور تروتمان هذه النتائج، فكر في أنه إذا فشلت مضادات الأكسدة، ربما ستنجح المواد المؤكسدة". وتثبت النتائج الجديدة التي توصل إليها في الفئران ذلك.

وعندما يتم إعطاء الفئران المصابة بسرطان البروستات عقار ميناديون، فإنه يعبث بعمليات بقاء السرطان.

وقد اكتشف فريق تروتمان أن عقار ميناديون يقتل خلايا سرطان البروستات عن طريق استنفاد أحد الدهون التي تسمى PI(3)P، والتي تعمل بمثابة علامة تعريف للخلايا. ومن دونها، تتوقف الخلايا عن إعادة تدوير المواد الواردة وتنفجر في النهاية.

وهذا يتسبب في تباطؤ تقدم السرطان بشكل كبير في الفئران، ويأمل تروتمان الآن أن يرى هذه التجربة تترجم إلى دراسات تجريبية على مرضى سرطان البروستاتا من البشر.

ومن المدهش أن أبحاث تروتمان تشير إلى أن الميناديون قد يثبت فعاليته أيضا ضد اعتلال عضلة القلب الأنبوبي، وهي حالة نادرة تمنع نمو العضلات عند الأطفال الذكور. وقد وجد مختبر تروتمان أن استنزاف PI(3)P باستخدام الميناديون يمكن أن يضاعف عمر الفئران المصابة بهذه الحالة.

ويأمل الباحثون الآن في إجراء دراسات تجريبية على البشر لاستكشاف مدى إمكانية تطبيق النتائج التي توصلوا إليها في الفئران.

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