شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحذف خلفيات صورك على آيفون باستخدام خاصية Clean Up"؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أكتوبر 2024 01:00 ص

تعتزم شركة Apple إضافة خدعة الذكاء الاصطناعي لتصحيح صورك الشخصية لإزالة أي شيء أو أي شخص من صورك.

وقد تم دمجه مباشرة في تطبيق الصور وسيتم إصداره خلال أيام ، وتسمى هذه الميزة "Clean Up" وهي جزء من مجموعة ميزات Apple Intelligence الجديدة .

ما هو التنظيف؟

Apple Intelligence عبارة عن مجموعة من الميزات التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو.

سيتم ترقية جهاز iPhone الخاص بك بالعديد من الحيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد بدأت هذه الحيل في الظهور الآن.

أحد هذه التطبيقات يسمى Clean Up، وهو مصمم لإزالة الأجزاء غير المرغوب فيها من الصور.

وتقوم هواتف Google Pixel التي تعمل بنظام Android بتوفير هذه الميزة بالفعل.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي تصبح فيها هذه الميزة متاحة لمستخدمي iPhone كجزء أساسي من نظام التشغيل iOS .

وتشرح Apple: "قم بإزالة عوامل التشتيت في صورك باستخدام أداة التنظيف فى تطبيق الصور clean up ، وتعمل التقنية التابعة لApple Intelligence على تحديد الكائنات الموجودة في الخلفية حتى تتمكن من إزالتها بضغطة واحدة وإتقان اللقطة مع الحفاظ على الصورة الأصلية."

عند استخدام ميزة التنظيف، سيقوم الذكاء الاصطناعي المدمج بتخمين ما يجب استبدال الكائن به.

على سبيل المثال، قد يتم استبداله بالأشجار، أو العشب، أو الجدار كل هذا يتوقف على شكل بقية صورتك.

ويعد العثور على الميزة أمرًا سهلاً: ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق الصور الافتراضي وإحضار صورة.

انتقل بعد ذلك إلى قائمة التحرير، حيث تجد عادةً خيارات التعديل والتصفية والقص.

يجب أن يكون هناك خيار جديد يسمى "التنظيف"، والذي يحتوي على رمز يشبه الممحاة.

اختره، ثم ببساطة قم بـ "الضغط أو الفرشاة أو وضع دائرة" حول الكائن الذي تريد إزالته.

بمجرد أن تصبح راضيًا، اضغط على زر "تم" وسيتم حفظ تعديلك.

وإذا غيرت رأيك، يمكنك العودة إلى قائمة التحرير وإرجاع الصورة إلى حالتها الأصلية.