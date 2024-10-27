شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى أونلاين .. نصائح لمستخدمى الإنترنت لحماية أنفسهم من الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت، زادت أيضًا مخاطر الاحتيال المتعلقة بشراء المنتجات الرقمية، مثل البرمجيات، والألعاب، والدورات التعليمية، وغيرها من المحتويات القابلة للتنزيل، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، من الضروري اتباع بعض النصائح والإرشادات التي تساعد على ضمان سلامة المعاملات الرقمية.

1. اختيار المتاجر المعروفة

عند شراء المنتجات الرقمية، يجب التأكد من أن المتجر أو المنصة التي تقوم بالشراء منها معروفة وموثوقة، ابحث عن تقييمات وآراء المستخدمين السابقين، وتحقق من سمعة الموقع قبل إجراء عملية الشراء.

2. تحقق من الأمان

قبل إدخال معلوماتك الشخصية أو المالية، تأكد من أن الموقع يستخدم بروتوكولات الأمان المناسبة، ابحث عن علامة القفل في شريط العنوان وتأكد من أن عنوان الموقع يبدأ بـ "https://"، مما يدل على أن البيانات مشفرة

3. قراءة الشروط والأحكام

قبل الشراء، اقرأ بعناية الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج، تحقق من سياسة الإرجاع والاسترداد، وكذلك أي رسوم إضافية قد تطرأ، تأكد من أنك تفهم جميع الجوانب المتعلقة بالعملية الشرائية.

4. تجنب العروض المبالغ فيها

كن حذرًا من العروض التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل تخفيضات كبيرة أو منتجات بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، يمكن أن تكون هذه الإعلانات مؤشرات على الاحتيال

5. استخدم وسائل الدفع الآمنة

يفضل استخدام طرق الدفع التي توفر حماية أكبر، مثل بطاقات الائتمان أو خدمات الدفع الإلكتروني المعروفة، تجنب إرسال أموال نقدية أو استخدام التحويلات البنكية غير المألوفة

6. ابحث عن مراجعات المنتج

قبل الشراء، ابحث عن مراجعات للمنتج الذي ترغب في شراءه، تحقق من الآراء والتقييمات على منصات مستقلة للتأكد من جودة المنتج وموثوقية البائع

7. احذر من الرسائل الاحتيالية

كن حذرًا من الرسائل الإلكترونية أو الإعلانات التي تطلب منك القيام بعمليات شراء سريعة أو تحذرك من عروض محدودة، تحقق دائمًا من مصدر الرسالة وتجنب النقر على الروابط المشبوهة

8. متابعة الحسابات البنكية

بعد إجراء عملية الشراء، تابع حساباتك البنكية بانتظام للتحقق من أي معاملات غير مألوفة، في حال لاحظت أي نشاط مشبوه، اتصل بالبنك أو مزود الخدمة المالية فورًا

9. التحقق من وجود دعم فني

تأكد من أن الموقع الذي تشتري منه يقدم دعمًا فنيًا فعالًا، ابحث عن وسائل للتواصل مع خدمة العملاء مثل الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، فهذا يشير إلى احترافية المتجر

10. تعليم نفسك

ابقَ على اطلاع دائم بأحدث أساليب الاحتيال وطرق الحماية، قم بقراءة المقالات والدلائل المتعلقة بالأمان الرقمي والتسوق الآمن، كلما زادت معرفتك، زادت فرص تجنب الاحتيال



