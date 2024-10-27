شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل: أشارك في مسلسل لام شمسية رمضان 2025 وأستعد لعمل آخر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة ثراء جبيل عن تعاقدها على المشاركة في بطولة مسلسل "لام شمسية" للنجمة أمينة خليل والمقرر عرضه في شهر رمضان 2025، وقالت لـ"الخليج 365" إنها تستعد لبدء تصويرها في العمل خلال شهر نوفمبر المقبل مباشرة، مشيرة إلى أنها تحمست للمسلسل ولدورها بسبب الموضوع الذى تتم مناقشته.

مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، وجاى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدً لبدء التصوير قريباً، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وأكدت ثراء جبيل أنها تتواجد في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل آخر بجانب "لام شمسية"، سيتم إنطلاق تصويره الأسبوع المقبل مباشرة، لافتة أنها ننتظر عرض مسلسل إقامة جبرية مع النجمة هنا الزاهد والمقرر إنطلاقه على منصة Watch it خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تجسد ثراء خلال أحداث العمل شخصية صديقة هنا الزاهد المقربة "الأنتيم" كما تمتلك مركز لتربية الكلاب

مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، حول هنا الزاهد فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من اضطرابات نفسية، وتعالجها صابرين التى تجسد دور طبيبة نفسية، وهى في نفس الوقت والدة محمد الشرنوبى.

وفي سياق متصل انتهت ثراء جبيل من تصوير معظم مشاهدها فى مسلسل "كل سنة مرة" مع أحمد داود والمكون من 10 حلقات، حيث يتبقى لها يوم واحد فقط وتودع العمل بالكامل، وتجسد خلال العمل شخصية "هاجر" التي تعمل مذيعة راديو وتتعرف إلى أحمد داود وتنشأ بينهما علاقة عاطفية، والعمل يشارك في بطولته أحمد بدير، محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوسف وإخراج يحيى إسماعيل.



ثراء جبيل في الجونة



الفنانة ثراء جبيل