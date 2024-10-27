"النشرة": إصابات بغارات إسرائيلية على برج الشمالي والقليلة والمعلية ويارين والسماعية والشهابية

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات منذ فجر اليوم، استهدفت برج الشمالي، القليلة، المعلية، يارين، السماعية، والشهابية، بالإضافة إلى غارات مساء أمس استهدفت بلدات أنصار، الخرايب، كوثرية الرز، السكسكية وعريض دبين". وأشارت إلى أنّ "الغارات تسبّب بسقوط عدد من الإصابات".

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