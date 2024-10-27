عراقجي دعا لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن: إيران تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الصهيوني

أشار وزیر الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، في رسالة وجّهها إلى كلّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس الأمن الدولي، إلى أنّ "هذه الرّسالة موجّهة لتذكيركم وأعضاء مجلس الأمن، بالأعمال العدوانيّة وغير القانونيّة الّتي يقوم بها الكيان الصّهيوني، أعمال تُعتبر انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران وسلامتها الإقليميّة، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة".

ولفت إلى أنّ "في ساعات الصّباح الباكر من يوم السّبت 26 تشرين الأوّل 2024، نفّذ الكيان الإرهابي الإسرائيلي سلسلةً من الغارات الجوّيّة العسكريّة على عدّة مواقع في محافظات خوزستان وإيلام ومحيط طهران. وعلى الرّغم من أنّ نظام الدّفاع الجوّي الإيراني اعترض معظم الصّواريخ، إلّا أنّ أربعة ضبّاط عسكريّين إيرانيّين هم حمزة جهانديده ومحمد مهدي شاهرخي وسجاد منصوري ومهدي نقوي، استشهدوا وهُم ضحّوا بحياتهم بشجاعة؛ من أجل الدّفاع والحفاظ على الأمن القومي لبلادهم"، موضحًا أنّ "لولا الأداء النّاجح لنظام الدّفاع الجوّي الإيراني، لكان من الممكن أن يتسبّب هذا الهجوم الّذي شنّه الكيان الصّهيوني، في خسائر فادحة".

وشدّد عراقجي على أنّ "إيران تدين بشدّة هذه الأعمال المتعمّدة والعدوانيّة الّتي يقوم بها الكيان الصّهيوني. إنّ الهجمات غير القانونيّة الّتي يشنّها الكيان، تنتهك المبادئ الأساسيّة للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة، وخاصّةً الفقرة 4 من المادّة 2، الّتي تحظر صراحةً استخدام القوّة ضدّ سيادة أي بلد وسلامته الإقليميّة"، مركّزًا على أنّ "تصرّفات الكيان الصّهيوني تُعتبر تهديدًا خطيرًا للسّلم والأمن الدّوليَّين، وتزيد من عدم الاستقرار في منطقة هشّة بطبيعتها".

وأكّد أنّ "إيران، وتماشيًا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتّحدة ووفقًا للقانون الدّولي، تحتفظ بحقّها الذّاتي في الرّدّ بشكل قانوني ومشروع على هذه الهجمات الإجراميّة في الوقت المناسب"، مضيفًا: "بالنّظر إلى عواقب الهجمات المستمرّة والمنهجيّة الّتي يشنّها الكيان الصهيوني، تطلب إيران من الأمين العام للأمم المتّحدة ومجلس الأمن، اتخاذ موقف حاسم وإدانة هذه الأعمال العدوانيّة الّتي يقوم بها الكيان بقوّة ودون قيد أو شرط، والإظهار للمجتمع الدّولي بأنّ مثل هذه الانتهاكات الصّارخة للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتحدة، لن تمرّ دون رد".

كما ذكر أنّ "بالإضافة إلى ذلك، تطلب إيران من رئيس مجلس الأمن، عقد جلسة عاجلة لمواجهة هذا الانتهاك الجسيم والإجراءات غير القانونيّة، وضمان محاسبة هذا الكيان الإجرامي". وطلب "تسجيل هذه الرّسالة، وتوزيعها كوثيقة على مجلس الأمن".