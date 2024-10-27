شكرا لقرائتكم خبر عن 126 قتيلًا ومفقودًا نتيجة الفيضانات المدمرة بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

ارتفاع عدد القتلى

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد القتلى والمفقودين في الفيضانات والانهيارات الأرضية الهائلة التي أحدثتها العاصفة الاستوائية "ترامي" في الفلبين إلى ما يقرب من 130 شخصًا.يأتي هذا فى الوقت الذى قال فيه الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس جونيور، إن العديد من المناطق ظلت معزولة مع وجود أشخاص في حاجة إلى الإنقاذ.وقالت الوكالة الحكومية للتخفيف من آثار الكوارث، إن العاصفة "ترامي" ابتعدت عن شمال غربى الفلبين أمس الجمعة، تاركة خلفها 85 قتيلًا على الأقل و41 مفقودًا في واحدة من أعنف العواصف التى تسقط ضحايا وأكثرها تدميرًا.واجتاحت العاصفة الدولة الأرخبيلية الواقعة جنوب شرق آسيا حتى الآن هذا العام.ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع ورود تقارير من المناطق التي كانت معزولة في السابق.وقام العشرات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من أفراد الطوارئ، بالاستعانة بثلاث حفارات وكلاب بوليسية.وانتشلت جثة أحد آخر القرويين المفقودين الاثنين، في بلدة تاليساي الواقعة على ضفاف بحيرة في مقاطعة باتانجاس اليوم السبت.