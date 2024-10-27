شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 أشخاص فى قصف للاحتلال على نازحين فى مشروع بيت لاهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام، إن 10 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت منازل في المناطق الغربية من شمال قطاع غزة، كما اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية أحياء في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

واستشهد أكثر من 30 فلسطينياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في هجوم شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مربع سكني يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت سابق السبت، قصفت الطائرات الإسرائيلية المسيّرة محيط مدرسة الفاخورة شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، كما أطلقت الطائرات المروحية النيران الثقيلة تجاه المناطق الجنوبية للمدينة.