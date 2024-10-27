شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 أشخاص جراء غارتين على بلدة مرجعيون بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، عن ارتقاء 6 شهداء وسقوط جريح، جراء غارتين للاحتلال الإسرائيلي على بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. كما كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن وقوع غارة على أطراف بلدة الزرارية في صيدا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية تعلن عن مقتل 5 جنود في معارك جنوب لبنان في الساعات الماضية. ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".