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تأخير الساعة في أوروبا مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

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د ب أ - براونشفايج (ألمانيا) 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير الساعة في أوروبا مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وسيجري تأخير الساعة عند الثالثة من صباح اليوم الأحد لتصبح الثانية صباحا. وسيبدأ العمل بالتوقيت الطبيعي، المعروف أيضا بالتوقيت الشتوي، حتى 30 مارس 2025.
تأخير الساعة - مشاع إبداعي

التوقيت الصيفي

وتهدف التغييرات إلى الاستفادة بشكل أفضل من فترات ضوء النهار خلال الأيام القصيرة في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
التوقيت الصيفي - رويترز

وتأتي الإشارة لتغيير الساعة تلقائيا في ألمانيا من المعهد الاتحادي للفيزياء والمترولوجيا (بي تي بي) في مدينة براونشفايج في شمالي البلاد.
تأخير الساعة - مشاع إبداعي

تأخير الساعة

ويضمن خبراء المعهد أن الساعات المعتمدة على الراديو، وساعات المحطات، والعديد من الساعات الصناعية تستقبل الإشارة عبر مرسل طويل الموجة يسمى (دي سي إف 77 ) في مينفلينجن بالقرب من فرانكفورت.
تأخير الساعة - مشاع إبداعي

وقال ديرك بييستر، رئيس مجموعة عمل تعديل الوقت في الهيئة في سكسونيا السفلى، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "كل شيء يجب أن يسير كالمعتاد، نحن مستعدون جيدا".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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