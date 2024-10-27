شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. خريطة الأمطار والرياح على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان المركز، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك، الجوف وأجزاء من منطقة نجران.في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.