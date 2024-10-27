شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب منطقة شينجيانغ في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات علي مقياس ريختر، اليوم، مدينة كوتشا في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

وأفاد المركز الصيني لشبكات الزلازل، بأنه جرى رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 40.98 درجة شمالا وخط طول 83.93 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كم.

ولم ترد تقارير عن إصابات أو تسجيل خسائر في الممتلكات جراء الزلزال.