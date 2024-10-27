ندى رياض وأيمن الأمير يتسلمان جائزة فارايتي في مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فوز المخرجان المصريان ندى رياض وأيمن الأمير بجائزة “فارايتي” لهذا العام. والتي تقدم سنويًا في مهرجان الجونة السينمائي السينما الصاعدين الذي يتوقع أن يكون لهم تأثيرًا كبيرًا على صناعة السينما في المستقبل، وتهدف إلى تكريم صناع السينما الذين أظهروا مواهب متميزة أو قدموا أعمالًا سينمائية عالية الجودة سواء على المستوى الفني أو التجاري.

تسلّم المخرجان الجائزة اليوم في حفل داخل البلازا ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي والتي تستمر حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، وقدمت الحفل المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي ماريان خوري، وقالت في كلمتها الافتتاحية: “أنه يسعدنا أن نعلن ونحتفل بإنجاز صناع الأفلام المصريين الذين استطاعوا معالجة قضية مجتمعية وتقديمها بطريقة تجذب الجمهور”.

وقالت رفا ساليز روس، الصحفية والناقدة السينمائية – مجلة ڤاريتي: “ندى وأيمن كمخرجين ومنتجين وقفا خلف أعمالا مبهرة مثل الفخ و نهايات سعيدة ورفعت عيني للسما. والأخير كان عرضه الأول في أسبوع النقاد في مهرجان كان ٢٠٢٤. ويتناول عملهما قضايا الاستقلال والإبداع والأنوثة والاستقرار السياسي بطريقة مضيئة ومؤثرة للغاية في نفس الوقت. ونحن في ڤرايتي سعداء للغاية بدعم ندى وأيمن ولا نستطيع الانتظار لمواصلة متابعة أعمالهما المتميزة في السنوات القادمة”.

وعن فوزهما بالجائزة، شكرت ندى رياض مجلة فارايتي ومهرجان الجونة السينمائي، وقالت “يشرفني الحصول على هذه الجائزة في ليلة العرض الأول. نشعر بالاعتزاز بدعمكم”.مجلة فارايتي هي واحدة من أبرز المجلات العالمية المتخصصة في السينما والترفيه، وتقدم الجائزة منذ عام ٢٠١٦ للمبدعين أصحاب الأفلام الاستثنائية مثل القضية ٢٣ الذي رشح لجائزة الأوسكار للمخرج اللبناني زياد دويري وحتى وداعا جوليا للمخرج السوداني محمد كردفاني”.

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الجدير بالذكر أن فيلم “رفعت عيني للسما” عرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.