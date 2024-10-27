الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين أحدهما في لبنان والآخر متأثرا بجروح أصيب بها في غزة قبل أسبوع

اعترف الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل "جنديين أحدهما في لبنان والآخر متأثرا بجروح أصيب بها في غزة قبل أسبوع".
وكان قد أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 27 عسكريا في معارك لبنان خلال ال24 ساعة الماضية، موضحًا أنه أُصيب 88 عسكريا إسرائيليا في معارك لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية.
في وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى ومحاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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