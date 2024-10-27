انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. البرلمان يفشل بـ"السلة الواحدة" وتوجيهات جديدة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعمدةُ الدخانِ تغطي سماءَ بغداد .. الدفاعُ المدني يكافحُ للسيطرةِ على حريقٍ كبيرٍ شرقي العاصمةالبرلمانُ يفشلُ في تمريرِ ثلاثةِ قوانينَ مهمةٍ بسلةٍ واحدة .. ومنصبُ الرئيسِ رهنُ التوافقات

السوداني يُصدرُ توجيهاتٍ جديدةً بشأنِ مكافحةِ الفساد.. والقضاءُ والنزاهةُ يبحثانِ غسيلَ الأموال

حكومةُ الاقليمِ تنتظرُ التشكيل .. مغازلاتٌ حزبيةٌ لتولي السلطة .. ومقاطعاتٌ اسلاميةٌ بسببِ التزوير

ردا على الانتهاكاتِ الصهيونية .. عمليتا دهسٍ تطالانِ جنودا في تلِ ابيب .. خمسونَ شخصا بين قتيلٍ وجريح

