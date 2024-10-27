الامارات | خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة أحمد جوعان الظاهري

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة أحمد جوعان الظاهري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة أحمد جوعان راشد الظاهري.
وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في البطين بمدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App