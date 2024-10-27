الامارات | خليفة بن طحنون بن محمد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة أحمد جوعان الظاهري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة أحمد جوعان راشد الظاهري.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في البطين بمدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.