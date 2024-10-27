محللون: حصار إيران أوقف ردها على ضربات إسرائيل

ذكر المحللون، أن طهران قد تختار الامتناع عن الرد بالقوة بشكل مباشر في الوقت الحالي، خاصة أن القيام بذلك قد يكشف عن نقاط ضعفها، ويدعو إسرائيل إلى رد فعل أكثر قوة.

حيث تحدد الطريقة -التي تختارها إيران للرد على الهجوم الجوي الإسرائيلي غير المعتاد على وطنها- ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو حرب شاملة أو ستبقى ثابتة عند مستوى مدمر ومزعزع للاستقرار من العنف.

تأثير الضربات

وقالت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن: «إيران سوف تقلل من تأثير الضربات، التي هي في الواقع خطيرة للغاية».

وقالت إن إيران «محاصرة» بالقيود العسكرية والاقتصادية، وعدم اليقين الناجم عن الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على السياسة الأمريكية في المنطقة.

حتى في الوقت الذي تشتعل فيه الحروب في الشرق الأوسط، كان الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان يشير إلى أن بلاده تريد اتفاقا نوويا جديدا مع الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات الدولية الساحقة.

ويبدو أن البيان الذي أصدره الجيش الإيراني، مساء السبت، بعناية شديدة قد أعطاها مجالًا للتراجع عن المزيد من التصعيد.

فقد أشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان أكثر أهمية من أي رد انتقامي ضد إسرائيل.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، صانع القرار النهائي في إيران، حذر أيضًا في تعليقاته الأولى على الضربة التي وقعت يوم الأحد.

وقال إن الهجوم «لا ينبغي المبالغة فيه أو التقليل من أهميته»، ولم يدع إلى رد عسكري فوري.

صواريخ الدفاع

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الضربات استهدفت بطاريات صواريخ الدفاع الجوي الإيرانية ومنشآت إنتاج الصواريخ.

وبهذا كشفت إسرائيل عن نقاط ضعف في الدفاعات الجوية الإيرانية ولا تزال قادرة على تكثيف هجماتها، بحسب محللين.

وتشير صور الأقمار الصناعية، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، إلى أن الغارة الإسرائيلية ألحقت أضرارا بمنشآت في قاعدة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران، والتي ربطها الخبراء في السابق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني وقاعدة أخرى مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.

ولكن المنشآت النووية الحالية لم تتعرض للضربات. وأكد رافائيل ماريانو جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذلك في تصريح أدلى به يوم 10 أكتوبر، قائلًا: «المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر».

حرب عدوانية

وتشن إسرائيل حربًا عدوانية على جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، حيث قتلت زعيمها واستهدفت عناصرها في هجوم جريء باستخدام أجهزة النداء المتفجرة.

وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، الذي يتوقع أن تمتنع إيران عن إطلاق النار في الوقت الحالي: «إن أي محاولة إيرانية للرد سوف تضطر إلى التعامل مع حقيقة مفادها أن حزب الله، حليفها الأكثر أهمية ضد إسرائيل، قد تعرض للتدهور بشكل كبير، وأن أنظمة الأسلحة التقليدية لديه تم صدها إلى حد كبير مرتين». وهذا صحيح حتى لو كانت إسرائيل قد امتنعت عن الرد، كما يبدو.

فقد بدأ بعض الشخصيات البارزة في إسرائيل، مثل زعيم المعارضة يائير لابيد، في القول إن الهجمات لم تصل إلى الحد الكافي.

وأشار خبراء إقليميون إلى أن قائمة الأهداف الإسرائيلية المحدودة نسبيا تم تحديدها عمدا لتسهيل تراجع إيران عن التصعيد.

اختيارات إسرائيل

وكما قال يوئيل جوزانسكي، الذي عمل سابقًا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وهو الآن باحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: إن قرار إسرائيل بالتركيز على الأهداف العسكرية البحتة «يسمح لها بإنقاذ ماء وجهها».

وربما تكون اختيارات إسرائيل للأهداف انعكاسًا جزئيًا على الأقل لقدراتها. ويضيف، إن إسرائيل من غير المرجح أن تتمكن من تدمير المنشآت النووية الإيرانية بمفردها، وسوف تحتاج إلى مساعدة من الولايات المتحدة.

فضلًا عن ذلك، لا تزال إسرائيل تتمتع بالنفوذ الذي يمكنها من استهداف أهداف ذات قيمة أعلى في حال ردت إيران، وخاصة الآن، بعد أن تم تدمير العقد في دفاعاتها الجوية.

وقال: «إنك تحتفظ لنفسك بجميع أنواع الخطط الطارئة».

تقليل الأهمية

وكتب توماس جونو، أستاذ جامعة أوتاوا المتخصص في شؤون إيران والشرق الأوسط على موقع X إن «حقيقة أن وسائل الإعلام الإيرانية قللت في البداية من أهمية الضربات؛ تشير إلى أن طهران ربما تريد تجنب المزيد من التصعيد. ومع ذلك، تواجه معضلة». «إذا ردت، فإنها تخاطر بالتصعيد حيث يعني ضعفها أنها ستخسر المزيد،.. إذا لم ترد، فإنها ترسل إشارة ضعف». إن رد إيران من المرجح أن يكون خافتًا وإن الضربات كانت مصممة لتقليل احتمالات التصعيد. وقال إن «إسرائيل أظهرت مرة أخرى أن دقتها وقدراتها العسكرية متفوقة بكثير على قدرات إيران».

خطة مبهمة

وأصبحت خطة اللعب التي يتبعها أي من الجانبين ليست واضحة، وقال فايز «يبدو أن هناك عدم تطابق كبير سواء من حيث السيف الذي يستخدمه كل جانب أو الدرع الذي يمكنه نشره».

وقال «بينما قام الجانبان بمعايرة وحساب مدى سرعة تسلق سلم التصعيد، فإنهما الآن في منطقة جديدة تمامًا، حيث أصبحت الخطوط الحمراء الجديدة غامضة وتحولت الخطوط القديمة إلى اللون الوردي».

خيارات الرد الإيراني:

الامتناع عن الرد بالقوة بشكل مباشر في الوقت الحالي، خاصة أن القيام بذلك قد يكشف عن نقاط ضعفها ويدعو إسرائيل إلى رد فعل أكثر قوة.

التقليل من تأثير الضربات، التي هي في الواقع خطيرة للغاية.

تصريحها بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان أكثر أهمية من أي رد انتقامي ضد إسرائيل.