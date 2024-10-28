القناة 14 الإسرائيلية: تقديرات استخبارية تشير لرغبة إيران في الرد على هجوم إسرائيل الأخير وإسرائيل تستعد لذلك

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن "تقديرات استخبارية تشير لرغبة إيران في الرد على هجوم إسرائيل الأخير وإسرائيل تستعد لذلك".

بدروها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إيران قد تستهدف إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية بعد الضرر الذي لحق بقدراتها الصاروخية".

ونقلت الهيئة عن مصادر، قولها إن "لدى إسرائيل رغبة في إنهاء المواجهة المباشرة مع إيران".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم غد الاثنين بناء على طلب من سلطات إيران بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.