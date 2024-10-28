"WSJ": لقاء بين رئيسَي الموساد والـ"CIA" ورئيس وزراء قطر بحث التحضير لقمة تُناقش وقف إطلاق النار بغزة ولبنان

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) نقلا عن مصدر مطلع، بأن "رئيس الموساد التقى في الدوحة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن ومدير سي آي إيه وليام بيرنز".

وذكر المصدر أن "اللقاء ركز على وضع الأساس لقمة أكبر قريبا تناقش وقف إطلاق النار في غزة ولبنان".

في وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس، عن بدء اجتماعات الدوحة حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وكانت قد أفادت شبكة فوكس نيوز عن مصدر مطلع، بأن "هدف اجتماع قطر الرئيسي بحث خطط لوقف إطلاق نار قصير الأمد في غزة يستمر أقل من شهر".

وسبق وأن كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "مصر اقترحت هدنة من يومين في قطاع غزة لمبادلة 4 أسرى إسرائيليين ببعض المعتقلين الفلسطينيين".

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون: "ستُعقد محادثات خلال 10 أيام بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".