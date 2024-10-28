الامارات | خلفان بلهول يستعرض مع وزير الرياضة الروسي تطوّر القطاع الرياضي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول مع وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديجتياريف والوفد المرافق له الذي يزور الدولة حالياً، حيث تم استعراض تطوّر القطاع الرياضي في دبي.

وأكد بلهول للوزير الروسي أن «القطاع الرياضي في دولة الإمارات يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والاقتصادية التي ترتبط بهذا القطاع، وتنعكس على جودة الحياة وسعادة وصحة ونشاط أفراد المجتمع، كما أن التشريعات الحكومية وفرّت أساساً صلباً لتحقيق تطور كبير ومستدام لهذا القطاع المهم والحيوي».

وأضاف: «يعمل مجلس دبي الرياضي مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على تطوير القطاع الرياضي، وزيادة أعداد الممارسين للرياضة والنشاط البدني في دبي، لما لها من انعكاسات إيجابية كبيرة على حيوية وصحة جميع الأفراد والتعارف والتعايش بين مكونات المجتمع الذي يضم الملايين من أكثر من 200 جالية، وكذلك فتح مجالات وفرص عمل جديدة في هذا القطاع سواء في مجال تنظيم الفعاليات وتقديم الخدمات المساندة وحتى الصناعة الرياضية والسياحة الرياضية، وغيرها من المجالات، كما أن القطاع الرياضي أصبح جاذباً للاستثمارات سواء في تشييد المنشآت الرياضية وتشكيل الفرق وتأسيس الأكاديميات والشركات التي تعمل في مجال اكتشاف وتطوير المواهب وتنظيم البطولات واستضافة المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات العالمية».

من جهته، عبّر وزير الرياضة الروسي عن سعادته بزيارة الدولة واللقاء مع خلفان بلهول للاطلاع على التطوّر الكبير الذي تشهده دبي في مختلف مجالات الحياة، وجهودها في العمل من أجل مستقبل أفضل لدولة الإمارات وللعالم أجمع، كما عبّر عن رغبته في تعزيز التعاون في المجال الرياضي، وأكد تطلع الفرق والمنتخبات والرياضيين الروس دائماً، لإقامة معسكرات تدريب واللعب في دبي بمختلف البطولات، لاسيما أن البنية التحتية الرياضية والمنشآت المختلفة أكثر من رائعة، إلى جانب توفّر الخبرات التنظيمية التي تجعل من حضور الفرق والرياضيين إلى دبي تجربة رائعة وناجحة تماماً.