الامارات | شباب الأهلي بطل سباق نزوى لدراجات الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دراج شباب الأهلي بول غريغا بالمركز الأول في سباق نزوى لدراجات الطريق، أول من أمس، في الشارقة، بمشاركة 85 دراجاً في مختلف الفئات المشاركة من 10 أندية ولمسافة 99 كيلومتراً، ضمن سباقات الدوري المحلي التي ينظمها اتحاد الدراجات بشكل أسبوعي لمختلف الفئات والأندية وفرق الهواة.

ونجح غريغا في تحقيق المركز الأول في السباق، وجاء أسامة صباحي من نادي أبوظبي للدراجات في المركز الثاني، وحل دراج شباب الأهلي سيف معيوف في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب لمسافة 66 كيلومتراً، فاز نادي أبوظبي بالمركزين الأول والثالث عن طريق ناشو بلانكو، وويسلن إيتونغ، وجاء دراج نادي الشارقة علي نصيرائي في المركز الثاني.

واحتل نادي النصر المراكز الثلاثة الأولى في فئة الإناث، بفوز صبا الراعي بالمركز الأول، وجاءت أورورا مانتوفاني ثانياً، وروبا جيلاني ثالثاً. أما فئة الشابات فشهدت فوز ماي شانينج من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وعلياء منصور وزينب ماهر من نادي النصر بالمركزين الثاني والثالث.

وفي نهاية السباق، توج رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، الفائزين.

• 85 دراجاً من 10 أندية شاركوا في السباق بمختلف الفئات.