شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يتدرب اليوم باستاد القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق العين الإماراتى مرانه فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى، استعداداً لمواجهة الأهلى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ووصلت بعثة العين الإماراتى إلى القاهرة أمس، الأحد، وحظيت باستقبال مميز من جانب من مسئولى الأهلى، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى توفير كل سُبل الراحة للأشقاء الإماراتيين من بعثة العين في ظل العلاقة القوية التي تربط البلدين والناديين.

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ناديي الأهلي والعين الإماراتي بلعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل فى استاد القاهرة بكأس العالم للأندية إنتركونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافي أيضاً بالتعادل.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.