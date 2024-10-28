لاعبان فقط لعبا بقميصى الأهلى والعين الإماراتى قبل مواجهة كأس إنتركونتيننتال

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة العين الإماراتى فى إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى.

لاعبان فقط لعبا للفريقين

ويعتبر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر وحسين الشحات هما اللاعبان الوحيدان اللذان لعبا للأهلى والعين قبل مواجهة الثلاثاء، حيث لعب حسام حسن مع العين فى موسم 1999 / 2000 ونجح فى تسجيل 3 أهداف خلال 10 مباريات، فيما لعب حسين الشحات مع العين فى موسم 2018 /2019، وسجل 15 هدفا وصنع 17 هدفا أخرى فى 34 مباراة.



ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

تأهل العين لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.



ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.