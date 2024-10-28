شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 168 شهيدا من المسعفين و275 مصابا منذ بدء العدوان على البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 168 شخصا من المسعفين وإصابة 275 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن، كشف رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان اللبنانى ‎فادى علامة عن نزوح أكثر من مليون شخص جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأشار فادى علامة -في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد - إلى أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة طوارئ لمواجهة قضية النزوح.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اللبناني ‎عن أمله في وقف إطلاق نار قريبًا، مبينًا -في الوقت ذاته- أن تفعيل القرار رقم 1701 هو إطار الحل للوضع الراهن.

وفي سياق آخر، قال فادى علامة إن هناك مبادرات قائمة على التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتًا - فى الوقت ذاته- إلى أن هناك تعاونًا مع اللجنة الخماسية للوصول لانتخاب رئيس للجمهورية.

يُذكر أن القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في جنوب لبنان، بعد 34 يومًا من الصراع، ويتضمن بنودًا بهدف حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار.